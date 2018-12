Afghanistan, aviatori dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito donano scarpe e vestiti ai bambini di Herat

Circa 200 paia di scarpe invernali e tessuti per confezionare federe e copriletto sono stati consegnati ai piccoli meno fortunati dell'Orfanotrofio Khaja Abdullah Andari di Herat, dagli Aviatori dell'Aeronautica Militare e dell'Aviazione dell'Esercito del Contingente Italiano della missione in Afghanistan.

La consegna dei doni ai bambini è avvenuta ieri mattina presso la sede del Train Advise and Assist Command West (TAAC-W), comando multinazionale a guida italiana su base"Brigata Pinerolo" della Missione NATO Resolute Support(RS).

E' stato proprio grazie alla grande generosità degli Aviatori Italiani che è stato possibile effettuare questa donazione; i doni sono stati consegnati ai bambini durante una giornata di svago e di festa che i piccoli hanno trascorso con i militari italiani.

Questo gesto gesto di solidarietà è nato in seguito ad una specifica richiesta della Direttrice dell'Orfanotrofio in occasione della donazione di circa 200 completini invernali effettuata dai militari italiani la settimana scorsa.

La Direttrice dell'Istituto ha ringraziato sia gli Aviatori del Contingente Italiano di Herat, per la solerzia dimostrata nel rispondere all'esigenza palesata in tempi brevissimi per il bene dei piccoli ospiti, sia il Popolo Italiano, che da sempre è vicino alle esigenze della popolazione afgana più sfortunata.

I militari italiani sono impegnati sia nell'addestramento e nella consulenza alle Forze di Sicurezza afgane che anche nel supporto alla popolazione e soprattutto verso i più sfortunati. I più sfortunati proprio come i piccoli dell'orfanotrofio di Herat, che con questi doni ricevuti dagli Aviatori Italiani in una giornata di festa hanno potuto ritrovare il loro sorriso e la loro spensieratezza.





Contributo inviato da la sottile linea rossa