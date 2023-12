Viviamo in un mondo sempre più digitalizzato, in cui i nostri dispositivi sono costantemente connessi a Internet. Questo ci rende vulnerabili a una serie di minacce online, come virus, malware, ransomware e attacchi di phishing.

Per proteggerci da queste minacce, è importante utilizzare un software antivirus e di sicurezza online affidabile. McAfee Total Protection 2024 è una soluzione completa che offre una protezione avanzata per i tuoi dispositivi.

Caratteristiche principali

McAfee Total Protection 2024 offre una serie di funzionalità avanzate per proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e altre minacce online.

Protezione antivirus

McAfee Total Protection 2024 utilizza un motore antivirus basato su cloud che viene aggiornato regolarmente con le ultime definizioni dei virus. Questo garantisce che il tuo dispositivo sia sempre protetto dalle minacce più recenti.

Sicurezza online

McAfee Total Protection 2024 offre una serie di funzionalità per proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online, tra cui:

Firewall: Il firewall di McAfee protegge la tua rete locale da attacchi esterni.



Controllo parentale: Puoi utilizzare il controllo parentale per limitare l'accesso dei tuoi figli a contenuti online inappropriati.



Protezione anti-phishing: McAfee blocca gli attacchi di phishing che tentano di rubare le tue credenziali.



Protezione anti-spam: McAfee blocca lo spam che riempie la tua casella di posta elettronica.



Protezione della privacy e dell'identità

McAfee Total Protection 2024 offre una serie di funzionalità per proteggere la tua privacy e l'identità, tra cui:

Monitoraggio del dark web: McAfee monitora il dark web alla ricerca dei tuoi dati personali. In caso di esposizione dei tuoi dati, ti avverte affinché tu possa adottare le misure necessarie.

Gestione delle password: McAfee crea e memorizza password complesse e uniche per tutti i tuoi account online.

Protezione della webcam: McAfee blocca l'accesso non autorizzato alla tua webcam.

VPN

McAfee Total Protection 2024 include una VPN gratuita che ti consente di navigare in Internet in modo sicuro e anonimo.

La VPN crittografa il tuo traffico Internet, rendendolo impossibile per gli hacker intercettarlo. Inoltre, la VPN ti consente di accedere a siti web e servizi bloccati nella tua regione.

Gestore delle password

McAfee Total Protection 2024 include un gestore delle password gratuito che ti aiuta a creare e memorizzare password complesse e uniche per tutti i tuoi account online.

Il gestore delle password genera password casuali, le archivia in modo sicuro e le inserisce automaticamente per te quando ne hai bisogno.

Offerta esclusiva Amazon

Acquistando McAfee Total Protection 2024 su Amazon, puoi ottenere 3 mesi aggiuntivi al tuo abbonamento annuale per un totale di 15 mesi.

Conclusione

McAfee Total Protection 2024 è una soluzione di sicurezza online completa e affidabile che ti offre la tranquillità di sapere che i tuoi dispositivi sono protetti dalle minacce più recenti.