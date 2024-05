Di seguito, le decisioni prese il 24 maggio dalla Corte internazionale di Giustizia dell'Aia ( www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf ).

Dopo aver riassunto la posizione del Sudafrica e quella di Israele, la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia ha ricordato che...

43. il 7 maggio 2024, Israele ha avviato un'offensiva militare a Rafah, dopo settimane di bombardamenti intensificati, e che, di conseguenza, circa 800.000 palestinesi sono stati sfollati da Rafah al 18 maggio 2024 (vedi paragrafo 28 sopra).

44. La Corte rileva che alti funzionari delle Nazioni Unite hanno costantemente sottolineato gli enormi rischi associati a un'offensiva militare a Rafah. Ad esempio, il 3 maggio 2024, il Portavoce dell'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha avvertito che un assalto a Rafah metterebbe “centinaia di migliaia di persone... a imminente rischio di morte” e influenzerebbe gravemente l'operazione umanitaria nell'intera Striscia di Gaza, che è gestita principalmente da Rafah (OCHA, “Ostilità nella Striscia di Gaza e in Israele — Flash Update n. 162”, 6 maggio 2024). Il 6 maggio 2024, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) ha indicato che circa la metà degli approssimativamente 1,2 milioni di palestinesi che trovano riparo a Rafah sono bambini, e ha avvertito che le operazioni militari in quella zona avrebbero comportato “la totale distruzione dei pochi servizi di base e delle infrastrutture di cui hanno bisogno per sopravvivere” (UNICEF, “UNICEF avverte: Non c'è ‘nessun posto sicuro’ per i 600.000 bambini di Rafah”, comunicato stampa, 6 maggio 2024).

45. Fonti delle Nazioni Unite indicano che i rischi sopra menzionati hanno iniziato a materializzarsi e si intensificheranno ulteriormente se l'operazione continuerà. Ad esempio, l'8 maggio 2024, il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'ospedale Al Najjar, una delle ultime strutture mediche rimanenti nel Governatorato di Rafah, non era più funzionale a causa delle ostilità in corso nelle sue vicinanze. Il 17 maggio 2024, il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha avvertito che non era stato in grado di accedere al proprio magazzino a Rafah da oltre una settimana e ha osservato che “[l]’incursione a Rafah è un significativo passo indietro rispetto ai recenti modesti progressi sull'accesso” (WFP, “Aggiornamenti da Gaza: Il WFP risponde alla crisi della fame mentre l'incursione a Rafah interrompe l'accesso al magazzino”, comunicato stampa, 17 maggio 2024).

46. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Corte non è convinta che gli sforzi di evacuazione e le misure correlate che Israele afferma di aver intrapreso per migliorare la sicurezza dei civili nella Striscia di Gaza, e in particolare di quelli recentemente sfollati dal Governatorato di Rafah, siano sufficienti per alleviare l'immenso rischio a cui la popolazione palestinese è esposta a causa dell'offensiva militare a Rafah. La Corte osserva, ad esempio, che secondo una dichiarazione del Commissario Generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini, il 18 maggio 2024, “[l]e aree verso cui le persone stanno fuggendo ora non hanno forniture di acqua sicura o impianti sanitari. Al-Mawasi — come un esempio — è una terra agricola sabbiosa di 14 chilometri quadrati, dove le persone sono lasciate all'aperto con pochi o nessun edificio o strada. Manca delle condizioni minime per fornire assistenza umanitaria di emergenza in modo sicuro e dignitoso.” La Corte osserva che Israele non ha fornito informazioni sufficienti riguardo alla sicurezza della popolazione durante il processo di evacuazione, né sulla disponibilità nell'area di Al-Mawasi della quantità necessaria di acqua, servizi igienici, cibo, medicinali e rifugi per i 800.000 palestinesi evacuati finora. Di conseguenza, la Corte ritiene che Israele non abbia affrontato e dissipato sufficientemente le preoccupazioni sollevate dalla sua offensiva militare a Rafah.

47. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenendo conto delle misure provvisorie indicate nei suoi Ordini del 26 gennaio 2024 e del 28 marzo 2024, la Corte ritiene che l'attuale situazione derivante dall'offensiva militare di Israele a Rafah comporti un ulteriore rischio di pregiudizio irreparabile ai diritti plausibili rivendicati dal Sud Africa e che vi sia urgenza, nel senso che esiste un rischio reale e imminente che tale pregiudizio si verifichi prima che la Corte emetta la sua decisione finale.

Pertanto...

48. La Corte conclude, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che le circostanze del caso richiedono di modificare la sua decisione espressa nell'Ordine del 28 marzo 2024.

49. La Corte ricorda che, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, del suo Regolamento, quando viene presentata una richiesta di indicazione di misure provvisorie, ha il potere, in base al suo Statuto, di indicare misure che sono, in tutto o in parte, diverse da quelle richieste. Nel presente caso, avendo considerato i termini delle misure provvisorie richieste dal Sudafrica e le circostanze del caso, la Corte ritiene che le misure da indicare non debbano essere identiche a quelle richieste.

50. La Corte ritiene che, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul Genocidio, Israele debba interrompere immediatamente la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione nel Governatorato di Rafah, che possa infliggere al gruppo palestinese a Gaza condizioni di vita tali da portare alla sua distruzione fisica, in tutto o in parte.

51. La Corte ricorda che, nel suo Ordine del 26 gennaio 2024, ha ordinato a Israele, tra l'altro, di “prendere misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti nell'ambito dell'articolo II e dell'articolo III della [Convenzione sul Genocidio]” (vedi paragrafo 5 sopra). Nelle circostanze attuali, la Corte ritiene inoltre che, al fine di preservare le prove relative alle accuse di atti rientranti nell'ambito dell'articolo II e dell'articolo III della Convenzione sul Genocidio, Israele debba prendere misure efficaci per garantire l'accesso senza ostacoli alla Striscia di Gaza di qualsiasi commissione d'inchiesta, missione d'accertamento dei fatti o altro organo investigativo incaricato dagli organi competenti delle Nazioni Unite di indagare sulle accuse di genocidio.

52. La Corte ritiene inoltre che la situazione catastrofica a Gaza confermi la necessità di un'attuazione immediata ed efficace delle misure indicate nei suoi Ordini del 26 gennaio 2024 e del 28 marzo 2024, applicabili in tutta la Striscia di Gaza, compresa Rafah. In queste circostanze, la Corte ritiene necessario riaffermare le misure indicate in quegli Ordini. Nel farlo, la Corte desidera sottolineare che la misura indicata nel paragrafo 51 (2) (a) del suo Ordine del 28 marzo 2024, che richiede la “fornitura senza ostacoli su larga scala da parte di tutte le parti interessate di servizi di base urgentemente necessari e assistenza umanitaria”, richiede che il Resistente mantenga aperti i punti di passaggio terrestre, in particolare il valico di Rafah.

53. In considerazione delle specifiche misure provvisorie che ha deciso di indicare, la Corte ritiene che Israele debba presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare effetto a questo Ordine, entro un mese dalla data di questo Ordine. Il rapporto così fornito sarà poi comunicato al Sudafrica, che avrà l'opportunità di presentare alla Corte i suoi commenti in merito.

54. La Corte ricorda che i suoi ordini sulle misure provvisorie ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto hanno effetto vincolante e creano quindi obblighi legali internazionali per qualsiasi parte a cui sono rivolte le misure provvisorie (Applicazione della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (Armenia contro Azerbaigian), Misure Provvisorie, Ordine del 22 febbraio 2023, I.C.J. Reports 2023, p. 29, par. 65).

55. La Corte sottolinea che il presente Ordine è senza pregiudizio per qualsiasi conclusione riguardante la conformità del Resistente agli Ordini del 26 gennaio 2024 e del 28 marzo 2024.

* * * 56. Nei suoi Ordini del 26 gennaio 2024 e del 28 marzo 2024, la Corte ha espresso la sua grave preoccupazione per il destino degli ostaggi rapiti durante l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023 e detenuti da allora da Hamas e altri gruppi armati, e ha chiesto la loro immediata e incondizionata liberazione. La Corte trova profondamente inquietante che molti di questi ostaggi rimangano in cattività e ribadisce la sua richiesta per la loro immediata e incondizionata liberazione.

Riassumendo...

LA CORTE, (1) Riafferma le misure provvisorie indicate nei suoi Ordini del 26 gennaio 2024 e del 28 marzo 2024, che devono essere immediatamente e efficacemente attuate; (2) Indica le seguenti misure provvisorie: Lo Stato di Israele deve, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, e in vista del peggioramento delle condizioni di vita affrontate dai civili nel Governatorato di Rafah:



(a) Interrompere immediatamente la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione nel Governatorato di Rafah, che possa infliggere al gruppo palestinese a Gaza condizioni di vita tali da portare alla sua distruzione fisica, in tutto o in parte;



(b) Mantenere aperto il valico di Rafah per la fornitura senza ostacoli su larga scala di servizi di base urgentemente necessari e assistenza umanitaria;



(c) Prendere misure efficaci per garantire l'accesso senza ostacoli alla Striscia di Gaza di qualsiasi commissione d'inchiesta, missione d'accertamento dei fatti o altro organo investigativo incaricato dagli organi competenti delle Nazioni Unite di indagare sulle accuse di genocidio

(3) Decide che lo Stato di Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare effetto a questo Ordine, entro un mese dalla data di questo Ordine.

A favore delle varie decisioni (tutte) si sono espressi il Presidente Salam;i Giudici Abraham, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi. Contro si sono espressi il Vicepresidente Sebutinde e il Giudice ad hoc Barak.