Chatbot GPT è una versione del modello di linguaggio GPT (Generative Pre-trained Transformer), addestrato per comunicare con gli utenti attraverso una semplice interfaccia chat. Il modello è stato addestrato su un grande corpus di testo e quindi è in grado di generare risposte in modo autonomo su una vastissima gamma di argomenti.

Chatbot GPT utilizza una tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere ciò che gli viene chiesto e generare una risposta (in genere sempre coerente) basandosi sull'architettura Transformer, che è stata sviluppata per migliorare la capacità del modello di comprensione di un contesto.

L'architettura Transformer è un tipo di modello di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sviluppato da Google nel 2017. Si differenzia dalle architetture NLP tradizionali, come le reti neurali ricorsive (RNN), perché utilizza un meccanismo di attenzione per elaborare il testo.

Il modello Transformer è composto da due parti principali: un encoder e un decoder. L'encoder analizza il testo di input e crea una rappresentazione vettoriale del contenuto. Il decoder utilizza questa rappresentazione per generare il testo di output.

L'architettura Transformer consente al modello di concentrarsi su parti specifiche del testo di input durante la generazione del testo di output. Ciò consente al modello di capire il contesto e di generare risposte più pertinenti e coerenti.

L'architettura Transformer è stata utilizzata con successo in molte applicazioni di NLP, tra cui la traduzione automatica, la generazione di testo e la risposta alle domande. GPT è una versione di Transformer pre-addestrata che utilizza un grande corpus di testo per generare risposte in modo autonomo.

Chatbot GPT, la cui capacità di analisi si basa al momento su dati risalenti fino a settembre 2021, è utilizzato in diversi ambiti, come rispondere a dei quesiti, generare testo, tradurre, generare sintesi vocali e altro ancora.

Il modello è stato realizzato da OpenAI, società che opera nel campo della ricerca sull'intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti e che ha l'obiettivo, a suo dire, di sviluppare tecnologie avanzate per migliorare la vita umana.

Chatbot GPT è un esempio di intelligenza artificiale generativa, la nuova frontiera delle Big Tech, utilizzata tra l'altro da Microsoft e Google per giustificare i recenti licenziamenti di 22mila dipendenti (riferiti ad entrambe le aziende).

L'intelligenza artificiale generativa è una sottocategoria dell'intelligenza artificiale che si concentra sulla generazione di contenuti nuovi e originali, come testo, immagini, audio e video. Questi contenuti possono essere creati in modo autonomo o guidati dall'input degli utenti.

I modelli di intelligenza artificiale generativa sono addestrati su grandi quantità di dati, come testo o immagini, e quindi utilizzano quello che hanno appreso per generare nuovi contenuti. Ciò può essere fatto utilizzando diverse tecniche, come la generazione di testo con modelli di linguaggio, la generazione di immagini tramite modelli di generazione di immagini e la generazione di suoni e musica utilizzando modelli di generazione di suoni.

L'intelligenza artificiale generativa è una tecnologia in rapida evoluzione e gli sviluppatori stanno continuamente lavorando per migliorare la qualità e la coerenza dei contenuti generati dai modelli.

Funziona? La risposta è in questo articolo, scritto quasi interamente da Chatbot GPT.

Quali possono essere le conseguenze di un suo utilizzo su larga scala? Difficile immaginarlo. Comunque, quel che già adesso si può affermare per certo è che potrà diminuire significativamente l'accesso ai motori di ricerca perché è in grado di fornire direttamente risposte accurate (con dati aggiornati fino a settembre 2021) alle domande che gli vengono poste, senza bisogno di effettuare decine di ricerche.