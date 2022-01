Roberto Petrella, medico di Teramo ben conosciuto per le sue stravaganti teorie no vax, è finito agli arresti domiciliari a seguito di un provvedimento notificato dalla Digos di Catanzaro con l'accusa di omicidio colposo, in base ad un'ordinanza emessa dal gip di quella stessa Procura.

Il ginecologo, quella la sua specializzazione, che già si deve difendere da un provvedimento di radiazione - non definitivo - dall'Ordine dei Medici, avrebbe suggerito ad un paziente seguito telefonicamente e affetto da più patologie, ma di cui non si sa se fosse anche malato di Covid, rimedi a base di funghi, sconsigliandone il ricovero. Quel paziente, poi. è deceduto.