Un libro è un viaggio, un’emozione, un ricordo da custodire nel tempo. Per festeggiare San Valentino con un dono unico che sappia sorprendere chi ama leggere, Bo-oks aiuta a scoprire libri che parlano d’amore in tutte le sue forme, attraverso un’esperienza di ricerca personalizzata, grazie ad un sofisticato algoritmo basato sull’IA.

L’innovativa piattaforma propone un ampio catalogo di titoli di autori emergenti ed editori indipendenti tra cui scegliere con l’ausilio di un avanzato sistema di suggerimento basato su gusti, stati d’animo e preferenze. Ogni lettore può trovare il libro capace di sorprendere, rispondendo alla domanda iniziale: “Vorrei leggere un libro che...” e descrivendo i desideri del proprio amato/amata per ottenere il match perfetto con proposte lontane dai circuiti mainstream.





Un dono su misura, stampato con amore

Lo stupore va al di là della scoperta del titolo a cui non avremmo mai pensato. Dopo aver trovato il titolo perfetto, è possibile ordinarlo in versione cartacea grazie alla stampa on-demand realizzata in collaborazione con 4Graph, la tipografia ecosostenibile che utilizza solo carta certificata e processi a basso impatto ambientale. Il libro scelto verrà stampato in un’edizione unica, trasformando un semplice regalo in un gesto indimenticabile. “Vogliamo che la lettura non sia solo un’attività digitale, ma un’esperienza fisica che mantiene viva la magia del libro”, afferma Andrea Ponticelli, co-fondatore di Bo-oks “Trovare il libro giusto è come trovare l’anima gemella: su Bo-oks lo si sceglie in base alle emozioni, proprio come in amore”.

Con Bo-oks, San Valentino diventa un’occasione per esplorare nuove storie d’amore, scoprire talenti nascosti e immergersi in letture che emozionano. Un’esperienza unica che risponde alla passione per la lettura di molti italiani. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) *, infatti, il 39,3% degli italiani di età superiore ai 6 anni ha letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali. Le donne si distinguono come lettrici più assidue, con una percentuale del 44%, rispetto al 34,3% degli uomini.





Informazioni su Bo-oks

Bo-oks è l’innovativa piattaforma digitale basata sull’IA, che coniuga cultura, innovazione e rispetto per l’ambiente. Attraverso un avanzato algoritmo, analizza gusti, emozioni, preferenze di lettura e stati d’animo degli utenti per suggerire titoli su misura. Gli utenti possono scegliere tra migliaia di libri in formato digitale oppure cartaceo. Grazie alla collaborazione con la tipografia online ecosostenibile 4Graph, è possibile ordinare copie stampate on demand in modo eco-friendly. 4Graph, infatti, garantisce una produzione rispettosa dell’ambiente, utilizzando inchiostri ecologici e carte riciclate.







