I Duchi di Sussex, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero intenzionati a spostare al 2022 la data della loro uscita ufficiale dalla Royal Family, fissata in precedenza per il 31 marzo prossimo.

Il motivo? Secondo la stampa britannica, il desiderio di prendere parte a tre importanti eventi pubblici come membri attuali della Royal Family: il compleanno della regina Elisabetta II (21 aprile), dove l'attuale sovrana spegnerà 95 candeline, il centesimo compleanno del Principe Filippo (10 giugno) e l’inaugurazione della statua dedicata a Lady D nel sessantesimo dalla nascita (1 luglio).

Eventi cui non potrebbero partecipare dopo la "Megxit". Harry sarebbe anche disposto a recarsi a Londra per un incontro ufficiale con la Regina, il Principe Carlo e William per discutere l’eventualità di un rinvio.

La Regina Elisabetta II non ha mai chiuso a un loro eventuale rientro come membri effettivi della Royal Family, però per quanto riguarda un possibile rinvio di un anno per l'addio, tutto tace.

Ma sulla decisione, pesano i contratti milionari firmati con Netflix e Spotify e gli attriti con i sudditi britannici.