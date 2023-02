A Mollico'... A Fazzola'... eppure te... a Lollooo... e stateme appresso. Sto a becca' 'a sveja pure da li grillini... mortacci loro. Quanno sto a fa' 'a dichiarazione pe' questo e quello, me dovete da di' che cazzarola avevo detto prima. Aricordasselo... ne sto a di' tante! A me m'arimbarza... è vero pure questo. Ma ce stanno pure quelli che votinooo! C'è anche er caso che poi nun se facceno più buggera'.Cor Superbonus me stanno a fa' nera. Sì... lo so... so' ggià nera de mio... ma me stanno a fa' più nera de quello che sono.Adesso hanno pure arimediato 'sto cazzo de video 'ndove sto a strombazza' er contrario di quello che sto a di' mo sull'Ucraina.

"Meloni d'opposizione per la pace. Meloni di governo per la guerra. Il suo è ormai il governo del "facciamo il contrario di quello che dicevamo", su tutto: sull'Ucraina, sul Mes, sull'austerity, sulle accise, sul Superbonus, sulla difesa dell'interesse nazionale. Ora è lei che esegue gli ordini da altri, pronta all'escalation militare contro la Russia, invece di ascoltare il popolo italiano che chiede la pace".

Allora... ve volete da' 'na mossa?