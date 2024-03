Questa ricetta tipica toscana, ormai consumata in tutto il centro Italia, è appunto lo "stinco di vitello alle mandorle".

Ingredienti per 4 persone

4 stinchi di vitello

200 g di cipolla

100 g di carote

100 g di sedano

1 bicchiere di vino bianco

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

50 g di mandorle a fette

Salvia, rosmarino, sale e pepe a piacere



Stinco di vitello cotto e mandorle

Tritare finemente la cipolla, la carota e il sedano. Eliminare il grasso dallo stinco di vitello con un coltello affilato. Se lo si desidera, infilare gli stinchi di vitello orizzontalmente.

Mettere 4 cucchiai di olio e 100 g di cipolla tritata in una padella e soffriggere gli stinchi di vitello per 5 minuti. Aggiungere 1 rametto di rosmarino e qualche foglia di salvia, coprire con acqua e cuocere lo stinco di vitello per 1 ora e mezza.



Quando lo stinco di vitello è quasi pronto, soffriggere le restanti verdure tritate nell'olio rimasto in padella per 3 minuti, aggiungere un cucchiaio del liquido di cottura dello stinco di vitello e cuocere per altri 2 o 3 minuti. Servire lo stinco di vitello con le verdure e le mandorle affettate. Servire, naturalmente, come di consueto.

I valori per seguire questa ricetta sono i seguenti

Difficoltà Facile

Tempo di preparazione 30 min.

Tempo di cottura 15 min.

Calorie 392

Per altre ricette di cucina tipiche della regione Toscana