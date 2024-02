È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro il titolare della ditta di illuminazioni “Carvelli” di Casabona. Il 32enne è precipitato dal cestello elevatore su cui stava lavorando per smontare un impianto di illuminazione.

È accaduto a Torre Melissa. A farlo rovinare a terra da un’ altezza di circa 6 metri, è stato un autoarticolato in transito sulla Statale 106 che taglia longitudinalmente l’intera frazione marina. L’autista, uno straniero, alla guida del Tir, in pieno centro urbano, all’altezza del supermercato Conad, non si sarebbe accorto o non avrebbe compreso la segnalazione a terra di un operaio della ditta “Carvelli” che dava indicazioni di rallentare e spostarsi più a destra.

Nel far procedere il suo mezzo con la stessa andatura in direzione di Cirò Marina è stato forse abbagliato dal sole che gli ha impedito di scorgere l’uomo sospeso in alto sulla sinistra. Sta di fatto che l’autoarticolato, ha urtato il braccio meccanico che reggeva il cestello con la forza sufficiente a far volare giù l’uomo che era sull’elevatore.

Il 32enne (N. C.), molto conosciuto in gran parte della provincia per l’attività che svolge su incarico dei Comuni, è padre di due figlie avute dalla compagna.