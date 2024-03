Al PACTA Salone di Milano procede il Progetto DonneTeatroDiritti, rassegna ideata da Annig Raimondi giunta alla sua XV edizione, con il famoso racconto filosofico di Voltaire, MICROMEGA in scena dal 15 al 24 marzo, in prima assoluta con la drammaturgia di Maddalena Mazzocut-Mis, la regia di Annig Raimondi in una coproduzione PACTA . dei Teatri – Pontos-Teatro: un testo dove i temi della tolleranza, della ragione come strumento di conoscenza critica, del relativismo delle culture sono al centro del dibattito.

Micromega è un abitante della costellazione di Sirio dalle spropositate dimensioni (è alto otto leghe, cioè circa 36 km) e dall’intelletto acuto. Essendosi dedicato alla filosofia, intraprende un viaggio che lo porterà a entrare in contatto con un abitante di Saturno (“il nano” alto solo 2 km) che ha i suoi stessi interessi. Sebbene vi sia diversità (fisicamente parlando) i due decidono di scambiarsi informazioni circa le popolazioni incontrate durante le loro peregrinazioni. Partendo alla volta della Terra sono intenzionati ad ampliare le proprie conoscenze. Agli occhi dei due extraterrestri, gli umani appaiono microscopici e, di conseguenza, i loro conflitti interni sembrano ancor più immotivati ai due giganti.

Micromega come Candido o Zadig è uno dei racconti filosofici di Voltaire. I temi della tolleranza, della ragione come strumento di conoscenza critica, del relativismo delle culture sono al centro del dibattito. Un tuffo in un universo filosofico che ha ancora da insegnare.

“Voltaire – approfondisce Maddalena Mazzocut-Mis, drammaturga dello spettacolo - ha scritto Micromega nel 1752, usando un linguaggio universale che parla del nostro presente. Bandito da Sirio, il suo pianeta, Micromega è un essere intelligente, sapiente e saggio in modo sproporzionato, senza sapere di esserlo. Ha un compagno di avventura, un filosofo di Saturno, con il quale visita l’universo e, guardando dall’alto della sua esagerata altezza, disquisisce con lui del presente e del futuro e delle contraddizioni di quel piccolo pianeta chiamato Terra: della feroce inutilità delle guerre, del relativismo di ogni ideologia e di ogni cultura, della presunta onnipotenza della scienza. Sorpreso da sincero affetto per i piccoli esseri umani, promette loro di regalare un grande libro sul vero senso dell’esistenza. Ma quale sarà il contenuto?”





Dopo lo spettacolo interverranno, venerdì 15 marzo, Maddalena Mazzocut- Mis, Docente di Estetica il Dipartimento di Beni culturali e ambientali Università degli Studi Milano, autrice e saggista e domenica 17 marzo, Giuseppe Girgenti, Docente di Storia della Filosofia Antica Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Alle ore 16.30 domenica 24 marzo presso il PACTA Salone per La Lettura intorno-Bookcity, UN POMERIGGIO CON VOLTAIRE letture tratte da Candido, Dizionario Filosofico, Lettera a Dio di Voltaire a cura della compagnia.

PACTA Salone

Dal 15 al 24 marzo prima assoluta

MICROMEGA

dal racconto omonimo di Voltaire

di Maddalena Mazzocut-Mis

con Alessandro Pazzi, Stefano Tirantello

regia Annig Raimondi

scenografia Isolde Michelazzi

disegno luci Fulvio Michelazzi (AILD)

coproduzione PACTA . dei Teatri / Pontos-Teatro

DonneTeatroDiritti prosegue con la storia di Gulotta, giovane muratore di Trapani, che ha vissuto ventidue anni in carcere da innocente e trentasei anni di calvario con la giustizia, raccontata in COME UN GRANELLO DI SABBIA (26/28 marzo) da Salvatore Arena in una produzione Mana Chuma Teatro. Lorena Nocera porta in scena (6 aprile) il libro di poesie LE VOCI DEI BAMBINI di Margherita Rimi poetessa, medico e neuropsichiatra infantile che con i suoi versi pone di fronte al grande tema dell’infanzia brutalmente violata e offesa. Violazioni e offese da cui parte anche la produzione LA MONACA DI MONZA alias SUOR VIRGINIA MARIA alias MARIANNA DE LEYVA da Manzoni, Diderot, Stendhal e gli atti del processo (11/21 aprile) con la regia di Annig Raimondi anche in scena con Alessandro Pazzi ed Eliel Ferreira de Sousa.

Sono previsti alcuni INCONTRI di discussione e approfondimento: dopo “La Monaca di Monza alias Suor Virginia Maria alias Marianna De Leyva”, domenica 14 aprile, parlerà Gabrio Forti, Docente di Diritto penale e Criminologia, Direttore dell'Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dall’1 marzo al 21 aprile, viene ospitato Cinema al Cubo – Diritti e Mobilità in collaborazione con l’Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità. Nel foyer del teatro sono proiettate le produzioni audiovisive esito di un laboratorio partecipativo svolto all’interno del Mobilab – Digital Laboratory for Mobility Research e ricompreso nell’ambito delle attività di ricerca e terza missione del Centro di Studi Avanzati Mobility & Humanities sotto la supervisione della professoressa Chiara Rabbiosi.



