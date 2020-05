FIM, IRTA e Dorna Sports oggi hanno comunicato che gli appuntamenti 2020 di MotoGP di Phillip Island (Australia) e Silverstone (Gran Bretagna) sono stati definitivamente cancellati dal calendario a causa dell’attuale pandemia di Covid-19.

Il British Grand Prix si sarebbe dovuto svolgere dal 28 al 30 agosto e quest'anno sarà la prima volta che non viene corso in oltre 70 anni di storia. L’Australian Motorcycle Grand Prix invece si sarebbe dovuto svolgere al Phillip Island Circuit dal 23 al 25 ottobre.

Questa la dichiarazione di Stuart Pringle, Silverstone Managing Director: “Siamo estremamente dispiacitui per la cancellazione dell’evento col MotoGP™, anche perché la gara annullata nel 2018 è ancora un ricordo recente, ma condividiamo la decisione che è stata presa in questo momento eccezionale.Voglio ringraziare i tifosi britannici per la loro pazienza e sostegno. Dobbiamo ora guardare al 2021 quando Silverstone ospiterà di nuovo la più veloce e storica gara nel calendario del MotoGP™ e lavoriamo sodo perché sia un appuntamento eccezionale per tutti”.

Queste, invece, le parole di Paul Little AO, presidente dell’Australian Grand Prix Corporation: “Siamo estremamente dispiacituti per gli appassionati del MotoGP™ di Victoria, dell’Australia e di tutto il pianeta perché quest’anno non potranno vedere i migliori piloti al mondo gareggiare su uno dei migliori circuiti del pianeta ma è stata presa la decisione giusta. L’Australian Motorcycle Grand Prix tornerà ad essere protagonista più che mai nel 2021”.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: “Ci rattrista dover annunciare la cancellazione di questi eventi emblematici e il motivo è legato ai problemi logistici e operativi derivanti dalla pandemia di coronavirus e dalla riorganizzazione del calendario. Silverstone e Phillip Island sono sempre stati due degli appuntamenti più emozionanti della stagione. Entrambe le piste non vengono mai a meno alla promessa di offrire alcune delle gare più vicine al nostro campionato. A nome di Dorna, vorrei ringraziare ancora una volta i tifosi per la loro comprensione e pazienza nell’attesa che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare a Silverstone e Phillip Island il prossimo anno per altre incredibili battaglie”.

Gli appuntamenti annullati, previsti nella seconda parte della stagione, gettano molte ombre sulla possibilità che quest'anno il motomondiale possa effettivamente prendere il via!