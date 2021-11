I diffusori acustici Made in Florence Pequod Acoustics, con i loro enormi coni e il loro inconfondibile design curvilineo, sono stati uno dei prodotti più fotografati el CIIE, il China International Import Expo che ha preso vita a Shangai qualche giorno fa.

Zhu Danni, che ha presentato Pequod Acoustics in uno dei suoi interessanti 'Expo Takeaway' su CGTN (China Global Television Network), è rimasto colpita dallo stile unico di questi speaker e dalle loro caratteristiche: costruiti con lo stesso materiale delle barche a vela da competizione, sono leggeri, impermeabili e ignifughi... e facili da riparare se necessario.

Alex Gao di Guangzhou Star Performing Arts Equipment (la socitetà ce distribuisce il brand italiano in Cina, Hong Kong, Taiwan, Macao, Laos, Cambogia e Myanmar), ha grandi aspettative. "La Cina è un mercato così grande e in espansione che non possiamo perderlo", ha detto. In effetti i consumatori cinesi oggi richiedono sempre più spesso articoli di alta qualità per godersi la musica in casa o nei locali.



PEQUOD ACOUSTICS SUL SITO DI LTC

http://lorenzotiezzi.it/pequod-acoustics-hi-pro-speakers/