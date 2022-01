Nel corso della Celebrazione dei primi Vespri, nel momento cardine dell'omelia e alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Papa Francesco ha posto l'accento sulla città di Roma, la culla del cattolicesimo.

Secondo le parole di papa Francesco "a Roma sembra che tutti si sentano fratelli; in un certo senso, tutti si sentono a casa, perché questa città custodisce in sé un’apertura universale. Oso dire: è la città universale. Le viene dalla sua storia, dalla sua cultura; le viene principalmente dal Vangelo di Cristo, che qui ha messo radici profonde fecondate dal sangue dei martiri, cominciando da Pietro e Paolo. Ma anche in questo caso, stiamo attenti: una città accogliente e fraterna non si riconosce dalla “facciata”, dalle parole, dagli eventi altisonanti. No. Si riconosce dall’attenzione quotidiana,

dall’attenzione “feriale” a chi fa più fatica, alle famiglie che sentono di più il peso della crisi, alle persone con disabilità gravi e ai loro familiari, a quanti hanno necessità ogni giorno dei trasporti pubblici per andare al lavoro, a quanti vivono nelle periferie, a coloro che sono stati travolti da qualche fallimento nella loro vita e hanno bisogno dei servizi sociali, e così via. È la città che guarda a ognuno dei suoi figli, a ognuno dei suoi abitanti, anzi, a ognuno dei suoi ospiti.

Roma è una città meravigliosa, che non finisce di incantare; ma per chi ci vive è anche una città faticosa, purtroppo non sempre dignitosa per i cittadini e per gli ospiti, una città che a volte sembra scartare. L’auspicio allora è che tutti, chi vi abita e chi vi soggiorna per lavoro, pellegrinaggio o turismo, tutti possano apprezzarla sempre più per la cura dell’accoglienza, della dignità della vita, della casa comune, dei più fragili e vulnerabili. Che ognuno possa stupirsi scoprendo in questa città una bellezza che direi “coerente”, e che suscita gratitudine. Questo è il mio augurio per quest’anno".





Papa Francesco parla di Roma

La città è ancora fortemente indietro nella raccolta differenziata, e il turismo , con la pandemia in corso va fortemente rilanciato in quanto da sempre ne costituisce il polmone finanziario . Roma continua ad essere invasa dai topi e la cartolina della capitale nel mondo deve essere quella delle sue bellezze storiche e artistiche, non quella di roditori, e talvolta cinghiali, che assiepano cassonetti dell’immondizia stracolmi.

La situazione del traffico e del trasporto pubblicio a Roma al momento è caotica, come sempre, mentre urgono scelte forti oltre che tempi certi per le opere in costruzione da anni e non ancora terminate. Le periferie non possono essere abbandonate a se stesse.

Da ultimo molti dei migranti che arrivano nella città al momento dormono all’aperto o in ripari di fortuna . In questo ambito il comportamento del Comune di Roma è stato di sostanziale immobilismo.

Se anche un Papa ha richiamato l'attenzione sui problemi della duplice capitale è segno che davvero c'è molto da fare.