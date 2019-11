Kristen Stewart ha rivelato del suo matrimonio mancato con Robert Pattison.

Questo è quanto l'attrice americana (protagonista della saga Twilight) ha dichiarato in un'intervista a Howard Stern, aggiungeno che probabilmente avrebbe accettato di sposarlo... se solo lui glielo avesse chiesto!

Adesso, Kristen Stewart ha una relazione stabile con l’autrice e scrittrice Dylan Meyer con cui non esclude, in futuro, un possibile matrimonio.

In ogni caso, ottimi sono i rapporti tra Kristen e Rober, visto che la Stewart, di recente, si è detta felicissima del fatto che il suo ex sarà il prossimo Batman e che "nessuno avrebbe potuto avere quella parte, se non lui".