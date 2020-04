Eccoci qua in questo periodo dove il Mondo sta combattendo la guerra contro un nemico impensabile fino a pochi giorni fa e in Italia ci riscopriamo un Paese forse migliore di quanto pensassimo.

Un Italia diversa da quella in cui coloro che ci dovevano guidare non sapevano cosa e come guidare, diversa da quella in cui qualcuno faceva polemiche solo per apparire agli occhi degli altri, diversa da quella che per anni ha speculato sulla sanità della gente, senza pensare che un giorno tutti, ma proprio tutti, avrebbero pagato un prezzo pesantissimo per quella politica scellerata.

Oggi In Italia, abbiamo costruito ospedali in pochi giorni, aperto strutture chiuse da anni, implementato la digitalizzazione e dove abbiamo migliaia di professionisti sanitari e non, che per pochi euro, hanno messo in pericolo la loro vita per aiutare gli altri.

Abbiamo la speranza che i politici pensino e facciano finalmente il bene comune e non pensino solo al proprio interesse di partito.

Abbiamo la speranza che dopo questa tragica pandemia, tutto si può fare meglio e in meno tempo, dove il Paese deve essere finalmente uno solo dal Nord al Sud con le medesime opportunità per tutti.

Abbiamo la speranza che questa tragedia ci insegni finalmente a vivere tutti meglio in armonia e serenità, perché mai come in questo caso, abbiamo capito che siamo parte di un Globo da rispettare, dove tutto è unito e nessuno può farcela da solo.

