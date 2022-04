Il GAL Madonie esprime ferma condanna alle minacce rivolte al Sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso.

“All’uomo, e all’Istituzione che egli rappresenta – afferma il presidente del GAL Francesco Migliazzo - esprimo la solidarietà mia, del Consiglio di Amministrazione e del personale del GAL Madonie. Il messaggio scritto alle porte di Petralia Soprana non lascia spazio a dubbi, il tono intimidatorio e l’esplicita minaccia ci lascia attoniti e ci induce a riflettere come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni.”