In occasione del compleanno di Charles Darwin (nato il 12 febbraio 1809) la Città della Scienza di Napoli ha preparato, per l'11 e il 12 febbraio (orario di apertura dalle 9:00 alle 18:00), una serie di incontri, dedicati a ragazzi ed adulti, basati sulle scoperte scientifiche dello scienziato ed esploratore inglese ed in particolare alla sua teoria dell'evoluzione delle specie.