Questa è la nostra ricetta di cucina per preparare il budino al cioccolato e lamponi. Questa ricetta comprende tre ricette di cucina per preparare il budino ai lamponi, il budino al cioccolato e la salsa al cioccolato.



Salsa al cioccolato

Ingredienti per la composta di lamponi



500 grammi di lamponi e per la decorazione

100 g di zucchero o zucchero di canna

250 mm di latte fresco

15 g di gelatina di foglie d'oca

1 bicchiere di succo d'arancia

1/3 di bicchiere di rum

Per il cioccolato

300 millilitri di panna fresca

125 ml di latte, preferibilmente intero

100 g di zucchero a velo

30 g di cacao amaro in polvere d'oca

10 g di gelatina

Per la salsa al cioccolato sono necessari

50 g di panna fresca.

50 g di cioccolato fondente.

Passiamo ora alla preparazione.

Composta di lamponi.

Mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda per almeno 15 minuti. Quindi lavare i lamponi e metterli in una ciotola con il succo d'arancia, il rum e lo zucchero. Dopo un'ora di ammollo, ridurre in purea e filtrare con un colino. Mettere il succo filtrato in una casseruola e portare a ebollizione. Una volta raggiunta l'ebollizione, aggiungere la gelatina filtrata e mescolare fino a scioglierla. Aggiungere quindi la purea di frutta, preferibilmente in uno stampo da casseruola, e versare il composto di cui sopra. L'unica avvertenza è che lo stampo deve essere profondo almeno 30 cm. Lasciare riposare il tutto in freezer per due ore.

Composta di cioccolato.

Stesso procedimento di cui sopra. Mescolare il cacao e lo zucchero in una ciotola. Portare a ebollizione la panna e il latte in una casseruola, versare il cacao e mescolare con una frusta. Versare delicatamente il composto di gelatina filtrato sul composto di lamponi preparato nella fase precedente. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 8 ore.3

Preparare la salsa al cioccolato.

Portare a ebollizione la panna in un pentolino, togliere dal fuoco, aggiungere il cioccolato e mescolare il tutto fino a ottenere un composto abbastanza omogeneo. Quindi mettere rapidamente il fondo dello stampo nell'acqua calda, staccare i bordi del budino con un coltello bagnato e sformarlo su un piatto. A questo punto non resta che utilizzare la salsa al cioccolato e guarire con i lamponi avanzati.