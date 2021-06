Il Ministero della Salute ha autorizzato il libero rientro in Italia dalla Slovenia e dall'Austria per gli italiani che risiedano entro 60 Km (60 km) dalla linea di confine con tali Paesi, anche per soggiorni rientrare in Italia da questi paesi, per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Mentre l'Austria richiede il tampone per l'ingresso, la Slovenia non richiede invece nessun tipo di protocollo o particolare procedura, così numerosi friulani si sono riversati in quella nazione per fare acquisti, anche di solo carburante.

Questo ha provocato lunghe code in autostrada in entrambe le direzioni. Un antipasto di un quasi ritorno alla normalità.