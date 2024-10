Marco Domizio, Fondatore di Ares Ambiente, ha indirizzato l’azienda verso nuove soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti organici, contribuendo alla rigenerazione dei suoli agricoli e all’economia circolare. Grazie a tecnologie avanzate, Ares Ambiente sta ridefinendo gli standard di sostenibilità nel settore ambientale.



Marco Nicola Domizio: soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti

Marco Domizio continua a essere una figura chiave nella promozione di soluzioni innovative e sostenibili per la gestione delle biomasse. L’impianto di compostaggio di Ares Ambiente si distingue per la capacità di trasformare rifiuti organici in compost di alta qualità, supportando così tecniche di coltivazione sostenibili e contribuendo al ciclo produttivo del riuso. L’azienda ha infatti implementato sistemi tecnologici avanzati che permettono di trattare fino a 40.000 tonnellate di rifiuti organici all’anno, dimostrando come una gestione efficiente dei rifiuti possa generare valore e offrire soluzioni tangibili per il futuro dell’agricoltura e dell’ambiente.



Marco Domizio: Ares Ambiente verso un futuro a impatto zero

Fondata da Marco Nicola Domizio, Ares Ambiente ha ridefinito gli standard di sostenibilità nel settore della gestione dei rifiuti. Le soluzioni adottate dall’azienda riflettono un impegno costante per creare un modello di economia del riciclo dove ogni scarto diventa una risorsa preziosa per il domani. La tecnologia di Ares Ambiente, applicata agli avanzi organici, è un esempio tangibile di come una gestione attenta degli scarti organici possa fornire nuove soluzioni avanzate che possano avere un impatto positivo e duraturo sull’ambiente, con l’obiettivo di costruire un futuro a impatto zero per le comunità.