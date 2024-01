L'HP 255 G9 si presenta come un notebook progettato per soddisfare le esigenze digitali più avanzate. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 5 5625U, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e reattive per le tue attività quotidiane.

Il display da 15.6" FHD Anti-Glare ti regala immagini chiare e dettagliate, mentre la generosa RAM da 16GB DDR4 e lo SSD M.2 NVMe da 512GB assicurano una gestione efficiente dei dati e tempi di caricamento rapidi delle applicazioni.

Il design elegante e sottile, con il suo colore nero sofisticato, rende l'HP 255 G9 un compagno di viaggio ideale. Le dimensioni di 35.8cm x 24.2cm x 1.99cm e il peso di 1.74kg garantiscono portabilità senza compromettere le prestazioni.

Tra le caratteristiche distintive troviamo la tastiera QWERTY ITALIANA con tastierino numerico per una digitazione comoda e veloce. La fotocamera frontale da 720p consente videochiamate chiare e nitide, mentre le opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI e altro, assicurano una connessione senza interruzioni.

L'HP 255 G9 è preinstallato con Windows 11 Pro, offrendo un'esperienza operativa avanzata, sicura e personalizzabile. Inoltre, include Office 2021 Pro Plus preattivato, insieme a tre software essenziali: VLC, Adobe Reader e Chrome, per soddisfare le tue esigenze multimediali e di navigazione.

Il notebook è sottoposto a un attento controllo di qualità: i nostri esperti aprono e testano ogni dispositivo, garantendo che sia pronto per l'uso immediato e massimizzando le sue potenzialità.

Acquista ora l'HP 255 G9 e goditi un'esperienza informatica avanzata con prestazioni elevate e un design elegante. Soddisfa le tue esigenze digitali con un notebook che offre potenza, affidabilità e stile.