Sui mercati finanziari uno dei principi fondamentali è quello della diversificazione degli investimenti. Questo concetto, però, sta diventando sempre più difficile da attuare dal momento che la correlazione tra i mercati si fa sempre più forte. Le uniche eccezioni a questa tendenza sono relative ai paesi dell'est Europa e all'india.

Probabilmente questa eccezione si lega al fatto che la congiuntura economica di certe zone è disallineata rispetto a quella occidentale, nel caso dei paesi dell'est Europa forse anche per via dello scoppio della guerra in Ucraina, loro vicina di casa.