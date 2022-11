Diego Ponessa in arte Poneta si appassiona al mondo della musica e in particolare di quella lirica fin da giovanissimo quando a 16 anni decide di imparare e si iscrive a una scuola di canto.

La musica è per Poneta una grande passione e una valvola di sfogo dove può sfoggiare le sue abilità artistiche e dilettarsi nel produrre le sue canzoni. Un mondo dove ripararsi dalle emozioni negative e poter trovare ristoro.

Nelle sue passioni possiamo trovare il cinema, la musica, la fotografia, e la scrittura siccome ha scritto e pubblicato 4 libri: un saggio di filosofia, un romanzo di storie d’amore, un libro di fantascienza e un romanzo soft erotico.

Uno dei suoi desideri più grandi è quella di poter far tornare in auge il bel canto lirico come lo era in passato.

Secondo lui infatti, ci sono ancora diverse pagine bianche da poter scrivere e dunque può ritornare ad avere il giusto peso e la giusta importanza che aveva un tempo. La musica è terapeutica e fa bene, specialmente quella classica, tramite essa possiamo ritrovare gioie e enfatizzare emozioni. La musica è vita e porta gioia nel cuore di chi l'ascolta.

Da sette anni nel mondo della lirica è guidato dai maestri del calibro di Felice Schiavi (Basso che cantò anche con Pavarotti alla scala di Milano) , Agnese Vitali( Allieva di Felice Schiavi, canta nel coro del teatro alla scala di Milano) e Melchiade Garavelli (famoso Tenore Lirico ora docente di lirica).

Ha inciso undici singoli e scritto all’incirca 350 testidi canzoni. Ha cantato all’Eurotaverna a Desio.

Nel 2022 ha preso parte alle audizioni di XFACTOR.

Italia, che andranno in onda a settembre, riscuotendo ottime critiche dal giudice Dargen D’Amico e mandando in visibilio il pubblico.

l brano scelto è Mille Passi In più di Poneta, è ancora inedito.

Mille passi in più.. :

Anche se non ce la fai vai avanti

fai quei mille passi in più per me

vivi la vita tua perché

se un domani c’è …

sta in fondo al cuore

Poche parole non bastano ma tu

tu sei forte lo so ce la farai

come un guerriero ti rialzi

senza arrenderti

Questo mi dicesti prima di andare via

e scomparire nelle pieghe del tempo

sparire nel vento nel vento nel vento

Rit. Mille passi, mille passi in più

vai avanti, scala la salita !

Ma quant'è duro il monte dell’addio

mi porterò nel cuore il tuo ricordo

Mille passi Mille passi in più

che farai cammina non fermarti

balla ancora nel gioco della vita

mille passi in più mille passi in più

Se ti senti un po’ giù è normale lo sai

ma tu ricordati che io

io sarò sempre lì con te

Nel tuo ricordo

Sarò foglia che cade d’autunno

nuova forma di vita in questo ciclo eterno

un bambino tra campi di grano

la mano che stringi quando vai lontano

Questo mi dicesti prima di andare via

e scomparire nelle pieghe del tempo

sparire nel vento nel vento nel vento

Rit. Mille passi, mille passi in più

vai avanti, scala la salita

ma quant’è dura la strada dell’addio

mi porterò nel cuore il tuo ricordo

Mille passi mille passi in più

che farai cammina non fermarti

balla ancora nel gioco della vita

mille passi in più mille passi in più

balla ancora nel gioco della vita

mille passi in più mille passi in più







Spiegazione canzone:

L'addio è sempre una cosa dolorosa, un pensiero lontano e buio che ogni tanto fa breccia nei nostri cuori. Non si è mai davvero pronti per la scomparsa di un nostro caro, familiare o amico che sia. Mille passi in più è una canzone motivazionale che spinge chi è immerso nel lutto a guardarsi all'esterno e a osservare positivamente il ciclo naturale della vita. Bisogna guardare quello che ancora si ha e non focalizzarsi solo e soltanto su ciò che si è perso, perché se si guarda, se si osserva bene, nella vita c'è sempre qualcosa per cui valga la pena viverla e andare avanti.



