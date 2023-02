Sonorità brit-pop anticipano il nuovo album del cantautore barese.

Un brano scritto di getto, che elabora una risposta a un dubbio esistenziale, scegliendo di smettere di rincorrere ciò che si ha già. “Breathless” è il singolo che anticipa “Split Soul”, il terzo album in studio di Antonio Pugliese, scritto in un periodo in cui il cantautore sentiva fortemente la necessità di realizzare qualcosa di forte e, allo stesso tempo, che potesse rappresentare tutto quello che lo circondava.

“Era il 2022, avevo un po’ di idee sparse, forse ero arrivato ad un bivio, continuare oppure mollare. Una parte di me non riusciva ad accettare tutto questo e quindi ho messo tutto in pausa e ho iniziato ad osservare tutto quello che vedevo quotidianamente, tutto ciò che accadeva dinnanzi ai miei occhi, tutto quello che avrei voluto cambiare, tutto quello che pensavo fosse necessario avere per poter essere felice ed allo stesso tempo tutto quello che le persone ricercavano per essere felici e appagate.” Antonio Pugliese

“Breathless” (senza respiro) è stato scritto e registrato in una notte rientrando da un viaggio in California, sotto l’onda di molteplici vibrazioni positive. “La mia prospettiva artistica ed umana aveva subito un duro confronto con la realtà, mi sono sentito libero di sognare, non avrei mai potuto interrompere quello che avevo in mente, quello che avevo visto e toccato con mano, quella forte sensazione di cambiamento che sentivo in me, dovevo cogliere tutto quello che avevo in mente in quel preciso momento.” Antonio Pugliese

“Breathless” parla dell’ultima spiaggia. Quando in amore, nel lavoro, nella vita ed in tutte le piccole cose, spesso ci preserviamo per momenti migliori, senza riuscire a goderci realmente quello che quotidianamente viviamo, assillati da inutili pensieri. Ma non ha senso aspettare qualcosa o qualcuno, perché il tempo perso non si recupera e incaponirsi alla ricerca della felicità lascia infine senza respiro. Le sonorità di questo brano attingono dagli anni ‘80 e ‘90, dalla new wave, con una forte impronta indie rock e una chiara influenza brit-pop.

Antonio Pugliese è un musicista e cantautore italiano di Bari. È un chitarrista e polistrumentista. Dopo una serie di singoli ed Ep con alcune band, pubblica il suo album di debutto, “All I Need”, nel 2013, che raccoglie un buon successo commerciale. Dopo aver trascorso gran parte del 2013 in tournée suonando in festival e locations esclusive, ha pubblicato il suo secondo lavoro, “My Name Is Antho” nel 2014. Nel 2014 fonda l’omonima band My Name Is Antho con la quale gira il Regno Unito per circa due anni. Dopo una pausa temporanea, durante la quale diventa padre di due figli che chiama Lennon e Liam, ispirati ai suoi due artisti preferiti, John Lennon e Liam Gallagher, nel 2020 pubblica il singolo acustico Changes. Nel 2022 pubblica il singolo “Bite The Bullets”, in cui emerge un lato più duro e graffiante che si rifà al brit-rock degli anni 90’. La sua ultima creazione, “Split Soul”, uscirà nell'aprile 2023, anticipata dal singolo “Breathless”. “Split Soul” è il culmine degli ultimi dieci anni della vita di Antonio Pugliese, un album pieno di intense scoperte personali in un vorticoso sfondo di messaggi di speranza, delusioni, sobrietà ritrovata, pensieri oscuri, gioia immensa, fregature, pensieri tossici, noia, personaggi pubblici e gratitudine. Antonio sarà in tournée per promuovere l'album per tutto il 2024. In contemporanea con “Split Soul” ha scritto un secondo album che potrebbe uscire alla fine del 2023 o, probabilmente, agli inizi del 2024.

Spotify:https://open.spotify.com/artist/3yvW71K98bRIPWtFOgdEz8?si=CgNWbtdLQYiNWtDbZP3JIg&nd=1

Twitter: https://twitter.com/AntoPuglieseOff

Facebook: https://www.facebook.com/AntonioPuglieseOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/mynameisantho/



l’altoparlante - comunicazione musicale

www.laltoparlante.it

[email protected]