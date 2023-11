Il Cagliari, dopo un’inizio di campionato pessimo, nelle ultime due giornate, annessa la Coppa Italia, si è ridestato, è riemerso, e dopo la vittoria spettacolare, in rimonta, contro il Frosinone, e il passaggio del turno di Coppa Italia ad Udine, contro i friulani, quest’oggi, ha battuto il Genoa, con il risultato di 2-1. Vittoria non facile, poichè il grifone è una squadra ostica. Nella ripresa, il tecnico, sardo, Ranieri azzeccava delle sostituzioni e, gli isolani, passavano con Viola e Zappa. Di Gudmundsson la rete, del momentaneo pareggio ligure. Questo giocatore è veramente forte e ne sentiremo ancora parlare. Terza sconfitta, però, nelle ultime quattro gare di campionato per il Genoa. Cagliari, momentaneamente, fuori dalla zona-retrocessione. In attesa, della gara di domani fra Frosinone-Empoli.

Di seguito il tabellino del match fra Cagliari e Genoa, 11° giornata del campionato di serie A:

CAGLIARI (4- 3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos (46′ Zappa), Dossena, Augello; Jankto (78′ Azzi), Prati, Makoumbou; Mancosu (46′ Viola); Oristanio (64′ Petagna), Luvumbo. A disp: Radunovic, Aresti, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Obert, Deiola, Desogus, Shomurodov, Lapadula, Pavoletti. All.: Claudio Ranieri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (59′ Puscas), Strootman (59′ Thorsby), Martin (66′ Haps); Malinovskyi (84′ Ekuban), Gudmundsson. A disp: Leali, Sommariva, Vogliacco, Kutlu, Matturro, Hefti, Galdames, Fini. All.: Alberto Gilardino

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)

Marcatori: 48′ Viola (C), 51′ Gudmundsson (G), 69′ Zappa (C)

Ammoniti: Goldaniga, Petagna, Viola, Scuffet (C) Malinovskyi, Gudmundsson (G).