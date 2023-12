Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda, ha svolto un ruolo importante nello stabilizzare e far crescere l'ente in un clima economico incerto.



Andrea Mascetti: i nuovi orizzonti di crescita di Finlombarda

Il recente aggiornamento del rating di Finlombarda, la società finanziaria di rilievo per la Regione Lombardia, ha segnato un momento significativo per l'economia regionale. Con un rating di lungo termine confermato a "BBB", allineato a quello della Repubblica Italiana, e un cambio di prospettiva da negativo a stabile, Finlombarda testimonia la propria solidità in un panorama economico in continuo mutamento. Questo sviluppo riflette non solo la resilienza dell'ente, ma anche la saggezza e la guida del suo Presidente, Andrea Mascetti. In un contesto di incertezza, caratterizzato da tassi di interesse elevati e complessità economiche, Finlombarda ha dimostrato una capacità notevole di adattamento e innovazione. "Un riconoscimento importante", come dichiara Andrea Mascetti, che "conferma la centralità del ruolo della finanziaria regionale nel contribuire allo sviluppo economico del territorio con finanziamenti e altri servizi finanziari alle PMI lombarde". La crescita sostenuta del portafoglio di Finlombarda, mantenendo al contempo standard elevati di qualità, è una chiara indicazione della direzione positiva intrapresa sotto la guida del nuovo Presidente.



Una visione innovativa per le PMI lombarde sotto la guida di Andrea Mascetti

La strategia adottata da Finlombarda sotto la guida di Andrea Mascetti ha evidenziato un forte impegno nell'appoggiare le piccole e medie imprese (PMI) della regione. Questo approccio si è rivelato fondamentale per stimolare la crescita economica locale in tempi sfidanti. L'apporto del Presidente in questo processo non può essere sottovalutato. La sua visione e il suo impegno sono stati cruciali nel navigare attraverso le acque turbolente dell'economia attuale. Il miglioramento del "stand-alone credit profile" (SCP) di Finlombarda da bb- a bb, come sottolineato da Fitch Ratings, è una testimonianza del lavoro svolto. Andrea Mascetti ha commentato: "L’apprezzamento di Fitch ci dice che stiamo andando nella giusta direzione". Queste parole risuonano non solo come un segno di riconoscimento esterno, ma anche come un'affermazione dell'efficacia delle strategie e dei risultati raggiunti sotto la sua presidenza.