Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati invita Bergoglio ad iniziare lui stesso per primo ad ascoltare non solo a fare dichiarazioni di principio come l'ultima alla curia romana:

"In tre verbi il lavoro di quanti operano nella Curia Romana. Ascoltare, discernere, camminare. In tre personaggi biblici (uno per ogni verbo) gli esempi da seguire: Maria, il Battista e i Magi. E tanti consigli applicativi dei tre verbi. Ad esempio non girare a vuoto nei propri labirinti, no al fissismo dell'ideologia, ascoltarsi senza pregiudizi e credendo di sapere già tutto, non essere come lupi rapaci nella comunicazione.

Spogliarsi dei formalismi. Alla fine la distinzione non è tra conservatori e progressisti, ma abituati e innamorati. Così il Papa si è rivolto questa mattina ai suoi più stretti collaboratori nell'Aula delle Benedizioni, per il tradizionale scambio di auguri natalizi.

"Nel nostro lavoro - ha sintetizzato -, coltiviamo l’ascolto del cuore, mettendoci così a servizio del Signore imparando ad accoglierci, ad ascoltarci tra di noi; esercitiamoci nel discernimento, per essere una Chiesa, che cerca di interpretare i segni della storia con la luce del Vangelo, cercando soluzioni che trasmettono l’amore del Padre; e restiamo sempre in cammino, con umiltà e stupore, per non cadere nella presunzione di sentirci arrivati e perché non si spenga in noi il desiderio di Dio".