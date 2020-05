Moreno Morello si era recato a Ceccano, in provincia di Frosinone, per provare a intervistare il truffatore conosciuto come "Sandokan" ma l'accoglienza non è stata quella sperata.

Coadiuvato da due presunti famigliari l'uomo ha iniziato a lanciare sassi, bastoni e strumenti agricoli contro Morello e la troupe di Striscia la Notizia. Non contenti i tre uomini hanno preso a pugni lo staff, stordendo anche un ragazzo della squadra televisiva.

La violenza è continuata anche dopo l'arrivo dei carabinieri e ci sono volute 5 pattuglie per riuscire a sedere gli animi ed arrestare i tre malviventi.

