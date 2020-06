La campagna del presidente Trump e dei repubblicani per eliminare protezioni e benefici introdotti dall'Affordable Care Act [voluto dal presidente Obama, ndr] nel mezzo della crisi generata dal coronavirus è un atto di incomprensibile crudeltà.Se il presidente Trump riuscisse nell'intento, 130 milioni di americani con malattie preesistenti perderanno le protezioni salvavita dell'ACA e 23 milioni di americani perderanno completamente la loro copertura sanitaria. Non vi è alcuna giustificazione legale e nessuna scusa morale per i disastrosi sforzi dell'Amministrazione Trump di togliere l'assistenza sanitaria degli americani.

Così la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha commentato la scelta dell'amministrazione Trump di rivolgersi alla Corte Suprema degli Stati Uniti per annullare l'Affordable Care Act che ha consentito a milioni di americani di accedere all'assistenza sanitaria... che prima non avevano.





In the dead of night, the Trump Administration has once again asked the Supreme Court to rip away the protections and benefits of the Affordable Care Act in the middle of the coronavirus crisis. #ProtectOurCare https://t.co/IB0oglIMDV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 26, 2020



Secondo la tesi sostenuta dal legale della Casa Bianca, Noel Francisco, nel ricorso presentato alla Corte Suprema, l'ACA sarebbe da considerarsi di fatto invalidato dopo che il precedente Congresso degli Stati Uniti ne aveva tagliato alcune parti. Quindi, non essendo stata approvata nella sua totale integrità, la legge sarebbe monca e non applicabile per come era stata pensata in origine e, pertanto, la Corte Suprema dovrebbe cancellarla.

Difficile poter dire se tra i sofismi e le sentenze del Common Law ci possano essere le basi per sostenere la tesi della Casa Bianca, ma quel che però è certo è che Trump, non sapendo come risalire la china nei sondaggi che lo vedono dietro Biden nella corsa alle presidenziali 2020, adesso cerca di riprendere un cavallo di battaglia del 2016 per dimostrare ai suoi sostenitori che lui mantiene le promesse.

Un cavallo di battaglia comunque zoppo visto che sono stati proprio i senatori repubblicani a bocciare i vari tentativi da lui fatti nel riformare la sanità Usa in modo da abolire l'ACA.

Inoltre, ostinarsi nel voler eliminare tale legge, che comunque non garantisce l'assistenza sanitaria gratuita come la conosciamo in Europa, adesso che è in corso una epidemia che negli Stati Uniti non ha ancora raggiunto il picco dei contagi, per Trump rischia di trasformarsi in un'autogol.

Ma Trump sostiene che lui è in grado di offrire agli americani una legge migliore...