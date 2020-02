Il riso fritto cinese è la ricetta di un primo piatto davvero versatile che può variare nel suo condimento. (Da Blog senza glutine)

Questa è una versione con pollo, uovo e verdure ma voi potete scegliere di mettere il tipo di carne e di verdure che preferite.

Questa ricetta viene in soccorso quando si ha voglia di mangiare riso cinese senza dover andare al ristorante e, seppur non sarà una ricetta tradizionale asiatica, un po' come il riso alla cantonese ci porterà, per i suoi colori ed i suoi sapori, nel lontano oriente.

Armatevi quindi di wok, riso basmati e salsa di soia e preparate questo buonissimo piatto.

Ingredienti

• 200 gr di riso basmati

• 200 gr di pollo

• 1 uovo

• 50 gr di fagiolini

• 2 di carote

• 100 gr di piselli

• 50 gr di mais

• salsa di soia

• olio di semi

• sale

Preparazione

Cuocete il riso in acqua bollente salata e scolatelo al dente, intanto salate l'uovo e strapazzatelo in padella con un po' di olio.

Tagliate ora a tocchetti il pollo e cuocete anch'esso in una padella, aggiungete ora la salsa di soia per insaporirlo.

Preparate le verdure tagliando a tocchetti carote e fagiolini.poi unite le verdure e fate saltare anch'esse per qualche minuto, in ultimo aggiungete l'uovo ed il mais.