Il mostro di Firenze - John Doe in Toscana, la storia osservata da un passante - di Carmen Gueye

Un libro che racconta per filo e per segno i fatti a chi li ha dimenticati o non li conosce per generazione, con molti dettagli sconcertanti che in genere si tende a far dimenticare.

La vicenda ripresa in ogni particolare e non data per scontata, le teorie, i pareri, le incerte conclusioni. Un libro dove si esplora.





Questa storia inizia nel...1951, con un certo Pietro Pacciani, classe 1925, di modesta famiglia contadina, che si crede impegnato con la sedicenne Miranda.

Secondo le cronache più conosciute, la trova con un altro, uccide il rivale, costringe la poveretta a far l'amore con lui vicino al fresco defunto, che poi getta in un fosso, nei dintorni di Vicchio, località Tassinaia, nel Mugello.

Al riguardo un famoso stornellatore compose apposta una cantata. Pietro era già famoso...