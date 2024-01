C'è anche Sabrina Armonioso, 57 anni di Roma e più precisamente della Borghesiana, tra i 33 concorrenti ancor in gara al quiz show The floor condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, inizialmente erano in 100. Andato in onda dal 2 gennaio, il format di fama internazionale, ideato da John De Mol (autore di trasmissioni di successo come "Affari Tuoi" e "The Voice"), ha riscontrato un grande successo di pubblico.