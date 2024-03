Una recessione inattesa si è posta sulla strada che la Bank of Japan stava percorrendo per alzare per la prima volta il tasso di interesse dopo anni. Attualmente è negativo.

Il nuovo scenario finisce per complicare i piani dell'Istituto centrale di Tokyo, che deve difendere lo Yen, che da tempo ha perso decisamente valore rispetto al Dollaro, per impedire che la sua discesa comporti un ulteriore aumento del costo dei beni importati, accrescendo la pressione inflazionistica sui consumatori.