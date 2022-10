Mentre la Tass descrive il crollo del ponte che collega la Russia alla Crimea come un incidente, l'agenzia Ria Novosti lo etichetta senza mezzi termini come un attentato, citando un rapporto del Comitato Nazionale Antiterrorismo, in cui si afferma che alle ore 6:07 (ora locale)

sul tratto automobilistico del ponte di Crimea, dal lato della penisola di Taman, è stato fatto saltare in aria un camion che ha provocato l'incendio di sette serbatoi di carburante di un treno diretto verso la penisola di Crimea, che in quel momento stava percorrendo il sovrastante tratto ferroviario.

Le prime immagini mostrano che alcune decine di metri una corsia del tratto autostradale sono andate distrutte, mentre alcuni vagoni di un treno merci sono avvolti dalle fiamme.

Successivamente, l'incendio è stato spento e, in base a quanto riportano le autorità, non sarebbero state registrate vittime. Il traffico sul ponte è stato sospeso.

Il Ponte di Crimea, detto anche Ponte di Kerc, è un viadotto sia stradale che ferroviario costruito dalla Russia sullo stretto di Kerc in modo da collegare la penisola di Taman, nel territorio di Krasnodar (Russia), con la penisola di Kerc in Crimea. Con i suoi 18,1 km è il ponte più lungo presente in Europa. A maggio 2018 è stato aperto il tratto automobilistico, mentre a dicembre 2019 quello ferroviario.

Da parte ucraina, nessuna rivendicazione ufficiale, salvo l'esplicito (e inequivocabile) tweet del consigliere capo di Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak:

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

"Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che viene rubato deve essere restituito all'Ucraina, tutto quanto sia occupato dalla Russia deve essere espulso".

Putin ha incaricato il governo di creare una commissione per indagare sull'incidente, secondo quanto riferito dalla Tass, che ha riportato una dichiarazione del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Interfax ha citato invece il presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea, Vladimir Konstantinov, dicendo che

"i vandali ucraini sono riusciti a colpire il ponte di Crimea con le loro mani insanguinate. Ora hanno qualcosa di cui essere orgogliosi. Nei loro 23 anni di attività economica non sono riusciti a costruire nulla di degno di attenzione in Crimea, ma (ora) sono riusciti a danneggiare la carreggiata del ponte russo".

Konstantinov ha affermato anche che il danno non è grave e sarà riparato rapidamente.

Il capo del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, ha pubblicato sui social media un video del ponte in fiamme insieme a un video di Marilyn Monroe che canta "Buon compleanno, signor Presidente".