IL CONCORSO “LA POESIA È LA MIA LINGUA”, SEZIONE DEL CONCORSO “IL PARNASO – PREMIO ANGELO LA VECCHIA”, GEMELLATO CON IL PREMIO LETTERARIO “LUDOVICO ARIOSTO” DI REGGIO EMILIA, CONTINUA A RICEVERE POESIE DA OGNI PARTE DEL PIANETA. LA SENSIBILITÀ DEI GIOVANI È EMOZIONANTE.

Che la poesia supera ogni barriera è un fatto ben noto. Il prodotto dell’animo umano (quello vero e sincero) non conosce barriere e non ha alcuna nazionalità. I ragazzi delle scuole di tutto il mondo continuano a dimostrarlo in ogni produzione personale. “Sono già arrivate poesie dal Sud Korea, dal Daghestan, dalla Macedonia del Nord oltre che dall’Italia” dice il direttore artistico prof. Calogero La Vecchia “tutti i ragazzi trattano tempi molto importanti con una naturalezza e con una forza che arriva diritto al cuore. Parlano di pace, ambiente, affetti, famiglia e ci danno la fiducia in un futuro migliore di quello che noi grandi abbiamo dato loro…”.

Il Concorso “La Poesia è la mia Lingua” è una sezione dedicata alle scuole del I ciclo del concorso generale “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia” che è giunto alla IX edizione. “Questa sezione ci ha dato molte soddisfazioni e si inserisce in un progetto generale di diffusione della cultura della poesia proprio nei giovani” afferma ancora il prof. La Vecchia “Questa V edizione della sezione vede un gemellaggio con il concorso internazionale <Ludovico Ariosto> che si svolge a Reggio Emilia e che costituisce una opportunità aggiunta per i nostri giovani”.

Il Concorso letterario “Ludovico Ariosto” è molto articolato e comprende sezioni di letteratura. Nasce dalla “Di Carlo edizioni” diretta da Antonello Di Carlo (https://www.concorsiletterari.net/bandi/premio-letterario-internazionale-di-reggio-emilia-ludovico-ariosto/) .

Per inviare le poesie delle scuole o per ricevere informazioni sul concorso per le scuole “La Poesia è la mia Lingua” basta inviare una email a: [email protected] .