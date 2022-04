Il Lions club di Milazzo in collaborazione con l’ASP di Messina ed il patrocinio del Comune di Milazzo ha organizzato, domenica 24 aprile, una mattinata di prevenzione sanitaria dedicata ai cittadini.

Dalle 9 alle 12,30 in via Crispi (area Diana e piazza della Repubblica) saranno allestiti degli stand dove poter ricevere un controllo gratuito per la prevenzione di diabete, retinopatia diabetica, ambliopia, sordità, tumore colon/retto e melanoma cutaneo.

Gli screening verranno realizzati nell’ambito del protocollo d’intesa che il distretto Lions 108Yb Sicilia ha sottoscritto con l’assessorato regionale alla Salute.

A collaborare alla realizzazione dell’iniziativa anche la Croce Rossa, l’Admo e l’Avis, una attività rivolta alla salvaguardia della salute - sottolinea in una nota il club milazzese - attraverso la quale si intende sensibilizzare la popolazione del territorio comunale sulla prevenzione sanitaria, diffondendo il messaggio dell'importanza della diagnosi e della cura.

Gli screening saranno eseguiti da personale specializzato. Sempre nella giornata di domenica 24, alle ore 10:00 nell’aula consiliare del Comune di Milazzo è prevista anche una conferenza stampa del Governatore del Distretto 108Yb Sicilia.