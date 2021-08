Franz, profondo conoscitore di autobus, in particolare di quelli che circolano per la Capitale, ha stilato una classifica di gradimento dei modelli che ci portano in giro per Roma, andiamo a scoprirla insieme

5 Urbanway:

Gli Iveco Urbanway sono i bus approdati a fine 2016 ed inizio 2017, al momento ne circolano poco più di 150 e viaggiano giorno e notte per le strade della nostra città

4 Citaro:

I Citaro O530N (8101-8201) sono bus in allestimento suburbano prodotti dalla Mercedes Evobus per Atac negli anni 2004 e 2005, un bus, una certezza (ma non sempre!)

3 Citelis:

Gli Irisbus Citelis a Roma sono 337 mezzi sia da 12 che da 18 metri, prodotti nel 2013 che dopo anni di mancati acquisti, hanno fornito linfa nuova per il trasporto pubblico della Capitale

2 Citymood:

Un po’ tutti gli utenti del trasporto pubblico romano conoscono i 227 nuovi Citymood, forse anche per via delle numerose presentazioni che il sindaco Raggi ha fatto in giro per la città, in realtà al momento la fornitura ha superato i 600 e somo:

1 CityClass Cursor diesel:

Questi sono i veterani, in giro per la città fin dai primi anni 2000, che adesso si apprestano ad abbandonare definitivamente Roma