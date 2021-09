È morto giovedì nella sua casa di Londra, all'età di 81 anni, Sir Clive Sinclair, inventore della calcolatrice tascabile e uno dei primi produttori al mondo di "home computer", che hanno fatto il loro debutto all'inizio degli anni '80. Lo ha comunicato sua figlia, Belinda Sinclair.

I suoi computer della serie ZX Spectrum hanno diffuso il personal computing rendendolo disponibile a tutti, grazie ai prezzi accessibili, contendendo il predominio del mercato con l'acerrimo rivale Commodore 64, prima dell'avvento dei primi Apple e dei primi PC con il sistema operativo DOS.

Sinclair, nato nel 1940, a 21 anni fonda la Sinclair Radionics e nel 1972 lancia sul mercato la prima calcolatrice tascabile, la Sinclair Executive con dimensioni simili a quelle di un attuale smartphone. Ma il vero successo arriva però nel 1982 con lo ZX Spectrum, che ebbe grande successo in Europa e Gran Bretagna, tanto da ottenere il titolo di Sir (Knight Bachelor).

Meno fortuna ebbe con il veicolo elettrico C5, lanciato nel 1985, ma che non incontrò i favori del pubblico per la bassa velocità e l'impossibilità di poterlo utilizzare sulle strade in salita. Un insuccesso che causò gravi problemi finanziari a Sinclair. L'anno dopo Sinclair vendette ala sua società all'Amstad.

Sua figlia ha detto che le invenzioni di suo padre avessero il difetto di essere troppo avanti rispetto ai tempi: "Era molto bravo a immaginare cose che potrebbero piacere o di cui le persone potrebbero aver bisogno, ma di cui ancora non erano consapevoli di quanto potessero esser necessarie".

Sir Clive lascia tre figli, cinque nipoti e due pronipoti.