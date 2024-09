Dapprima con l’anteprima del 20 settembre sul canale Sky TG24 e successivamente sul loro canale Youtube il 25 settembre il duo “WHITEMORE” diffonderà il suo nuovo singolo intitolato “Trema”. La coppia musicale, costituitasi due anni e mezzo fa tra Miriam Santangelo e Riccardo Riccio, provenienti da tendenze musicali più disparate (Santangelo più attenta sul jazz, pop, mentre Riccio sull’elettronica), ha deciso di introdurre nel panorama canoro e sonoro il genere Ita-pop, partorito dalla costola del K-pop, la sonorità in auge fra i gruppi di cantanti sudcoreani, che raggruppa generi musicali, come il oop, l’hip-hop, l’elettronica e anche il rock.

Qualità tipica è un coacervo di sonorità orecchiabile, di colori, associata allo stile dei vestiti ricercati ed insoliti, alle scenografie perfette e a volte ricercate dei balli e per ultimo l’elevata qualità dei video. Sulla scia delle suddette componenti il progetto “WHITEMORE” si propone di orientare il pubblico nostrano a quegli adattamenti, quali i testi in inglese ed in italiano, la versatilità dei ritmi noti nella penisola italica ed una copiosa componente di comunicatività, nell’auspicio d’instillare una nuova interpretazione della vita: infatti, il brano “Trema” vuole denunciare l’apatia, l’omologazione e la noia derivante dalla monotonia convenzionale.

Siffatta interpretazione è rappresentata allegoricamente dalla protagonista Miriam, la quale, annoiata sorseggiando il drink in un locale, decide di dare una svolta proponendo d’attribuirsi una vita dinamica; ma costruttiva, che consenta la sua crescita personale, senza avere paura di accontentarsi e di uscire dalla propria zona confort, scrollandosi quell’opinione comune, secondo cui la gioventù attuale è apatica e standardizzata. Dopo la data di lancio il pezzo sarà disponibile su tutti i digital stores per essere comperato e stimato.