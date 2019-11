L'adattamento cinematografico di Doctor Sleep era solo una questione di tempo, soprattutto dopo il fenomenale successo di "IT".

Il romanzo di Stephen King «Doctor Sleep" è uscito ancora nel lontano 2013. E già allora fu un grandissimo successo. A tale proposito poco c'è da stupirsi, perché il libro narra di come è proseguita la vita del piccolo Danny Torrance di Shining dopo l'incubo vissuto all'Overlook Hotel.