Lo Zirconio un materiale molto resistente alla corrosione, resistente alle alte temperature, tanto da non presentare tracce di ossidazione quando lo si prova a portare in temperatura "a secco" (dry burn). Quindi molto sicuro per chi utilizza vaporizzatori personali in controllo della temperatura, soprattutto come alternativa al titanio, vista la sua altrettanta precisione in termini di stima della temperatura (ottimo TC precision).

Seguono alcune considerazioni derivanti da test fatti su 2 fili in Zircono di case differenti (Zivipf e Golden Greek) con la collaborazione di un amico :

Materiale molto elastico. Tende ad un evidente effetto molla che rende un po più complicata la realizzazione della coil. Per questa ragione meglio evitare diametri oltre il 26 GA. Il filo Zivipf in mio possesso ha avuto bisogno di più passaggi di pulizia con alcool alimentare 95%. Non aggiungo altro ... In TC fa bene il suo dovere. L'unica complicazione è stato trovare il TCR corretto, considerando che non sono riuscito a reperirlo dal sito del produttore. Per la ricerca del TCR mi sono servito prima di prova con acqua bidistillata, poi con PG ed infine cotone a secco a 230*C. Ottima la curva. Estremamente lineare. Per ora con zivipf mi sono attestato tra 250 e 260 di valore di TCR. In VaryWatt mi è piaciuto meno. Troppa variabilità sul valore della coil. Ciò non ne impedisce comunque l'utilizzo a patto che il circuito della box risponda bene, modulando in un tempo sufficientemente rapido la tensione per garantire la corrente idonea a mantenere i Watt impostati. Potrebbe essere un degno erede del titanio in TC, sia per la precisione che per il fatto che in dry burn non ossida. La durata complessiva della coil pare migliore rispetto ad altri materiali tipo il classico NiFe48.



Le specifiche del filo del produttore (zivipf) indicata TCR = 270.



Io su Istick Pico 21700 ho impostato 260 mentre, su Yihi SX Mini SL Class 250. Lorenzo, dalle sue prove con filo Golden Greek su Dani mini è arrivato a 240.

I valori di TCR più bassi riscontrati rispetto al dichiarato potrebbero dipendere dalla resistenza spuria delle box, dall'atom utilizzato, come dal filo differente (nel caso mio Zivipf, in quello di Lorenzo GG). Nel mio caso l'atom era il byka v9, nel caso di Lorenzo il millennium. Ciò implica che almeno una prova in dry cotton (con cotone a secco) è altamente consigliata.

I dati presenti su Steam Engine, il noto portale per il setup dei nostri PV, sono riferiti allo Zirconio purio, quindi i risultati non possono essere applicati alle nostre build, essendo il materiale di riferimento distante da quelli presenti in commercio. A tale proposito ho eseguito dei calcoli e ricavato un Custom Material , che ho chiamato Zivipf Zirconium da inserire nell'elenco materiali di Steam Engine. Ho anche realizzato un video tutorial dove spiego come fare.





Buona visione!