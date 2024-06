Il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, ha inviato una circolare per fronteggiare l'emergenza caldo, in cui si raccomanda l'attivazione del codice calore, ovvero di un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto soccorso (Ps); il potenziamento del servizio di Guardia medica; la disponibilità di ambulatori territoriali 7 giorni su 7 nel periodo delle 12 ore; la riattivazione delle Uscar (Unità speciali di continuità assistenziale regionale) per favorire l'assistenza domiciliare contro l'accesso inappropriato ai Ps; la promozione della campagna di comunicazione del ministero.

Inoltre, il 20 maggio scorso il ministero ha ripreso la fase operativa e la pubblicazione sul proprio portale dei bollettini sulle ondate di calore per l’estate 2024.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il Ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

La pubblicazione dei bollettini sul Portale è attiva ogni anno da maggio a settembre.

I bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, alle ore 11 e sono consultabili anche dalla App "Caldo e Salute", disponibile per dispositivi Android su Google Play.