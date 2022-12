Rain Taylor è un cantautore di 20 anni nato a Rimini il 13 dicembre 2001.

La sua musica è una miscela di suoni cupi e malinconici, con tratti grunge e folk.

Nasce come chitarrista e cantante del gruppo Nidra, band concorrente all’edizione 2020 del Tour Music Fest.

Partecipa come solista all’edizione 2022 di San Remo Discovery , Milano Sing Gala e al Gran Gala Della Voce di Taranto, con accompagnatori Pietro Gessaroli e Matilde Sarti, portando l’inedito “Rose”.

Oltre al suo progetto solista è attualmente impegnato come chitarrista nel progetto Binario11 e come cantante chitarrista nei Dhyana.

Brano “Quiet Sea”: Quiet Sea è un brano folk di Rain Taylor che parla di come sia opprimente e struggente cambiare la propria immagine e la propria vita per dare al mondo la miglior visione di se stessi, e di come, nonostante i tentativi, non sia possibile mentire al mondo e a se stessi, poiché è sempre la verità ad avere la meglio, giusta o sbagliata che sia.





Testo: Quiet sea

You know i trust you

But my mind Is worryed

I try to walk around the people

When i’m not dreaming

I’m trying

I’m trying

Living with my pain

I’m trying

I’m trying

Too feel sonething outside

I felt you more near

When i was alone

You know i cover myself

With buckets of shit

I’m trying

I’m trying

Ti change my worst side

I’m trying

I’m trying

But Truth Is more strong







