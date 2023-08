Il Bayern Monaco e il Tottenham hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del capitano dell'Inghilterra Harry Kane per un valore di poco superiore ai 100 milioni di euro. Questo, nonostante Kane abbia 30 anni e un solo anno di contratto con gli Spurs.

Il futuro del centravanti nel Tottenham è stato sempre in bilico durante le sessioni di mercato delle ultime stagioni. Anche stavolta si è ripetuto quanto visto in passato, con un certo numero di offerte del Bayern che sono state respinte... l'ultima lunedì, tanto che gli attuali campioni della Bundesliga avevano dichiarato in quell'occasione che in caso di rifiuto si sarebbero visti costretti ad inseguire altri obiettivi.

Daniel Levy, presidente e maggiore azionista del Tottenham, aveva sempre respinto le offerte per quello che è, finora, il suo giocatore più significativo. Nel 2021 aveva detto no al Manchester City.

Adesso, a sorpresa, l'annuncio che Bayern Monaco e Tottenham hanno trovato un'intesa per il trasferimento del giocatore. Il perché? Quasi sicuramente è dovuto al no assoluto di Kane a qualsiasi altra forma di rinnovo del contratto che lo lega al club. Ma con Kane non disposto a firmare un nuovo contratto con gli Spurs, Levy avrebbe deciso di lasciarlo partire, per evitare di perderlo a parametro il prossimo anno, vista che sarà l'ultimo con la maglia del Tottenham.

Che cosa manca per il trasferimento al Bayern? Il sì del giocatore, ma "forse" non dovrebbe essere un problema, dato che solitamente un club definisce le modalità economiche del trasferimento di un calciatore che vuole acquistare, solo dopo aver ottenuto da lui, in precedenza, il gradimento a cambiar maglia.

Comunque, non sono escluse sorprese, con alcuni media che non danno per certo un sì del centravanti, ipotizzando addirittura un rifiuto al trasferimento.

Harry Kane, centravanti della nazionale inglese, ha vinto la scarpa d'oro in Premier League tre volte - nel 2015-16, 2016-17 e 2020-21 - dal suo debutto con il club nel 2012. Con 213 gol su 320 partite di Premier, a Kane mancano soltanto 48 gol per battere il record di marcature di Alan Shearer. Tuttavia, Kane non ha mai vinto un trofeo importante con il club o la nazionale. Al contrario, il Bayern Monaco è un vincitore regolare di trofei in Germania. La squadra di Thomas Tuchel la scorsa stagione ha vinto il 33° titolo di Bundesliga - l'11° consecutivo -. ha vinto sei volte la Champions League la Coppa di Germania 20 volte.