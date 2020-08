Il centrodestra - così si autodefinisce l'alleanza tra Lega FdI e FI - ha le idee chiare su come governare questa "nazione". Tutto merito di Fratelli d'Italia e del patto anti-inciucio, come ha spiegato quest'oggi Giorgia Meloni.«Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta. Abbiamo rinnovato l'appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Di fronte alla richiesta del governatore del Veneto di confermare il sostegno all'autonomia, Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto di aggiungere all'accordo anche quelli che considera essere due punti imprescindibili: il sostegno di tutto il centrodestra al presidenzialismo, elemento fondamentale per rafforzare l'Unità nazionale e l'efficienza delle istituzioni centrali, e il patto anti-inciucio per vincolare tutti i partiti della coalizione al rispetto degli impegni programmatici presi con i cittadini. Mentre Pd e Cinque Stelle litigano per le poltrone e si presentano divisi alle regionali, il centrodestra lancia un altro grande segnale di compattezza e oggi dice con una voce sola: mai al governo con la sinistra».



Ma prima di Giorgia Meloni, tre giorni fa, era stato l'alleato Berlusconi a dire no alla sinistra e a pretendere chi dovesse "indicare la via" agli alleati.«Il centro-destra in Italia l’ho fondato io scendendo in campo 26 anni fa. Fare un governo con forze incompatibili con noi non farebbe bene né all’Italia, né a Forza Italia. Io sto lavorando al contrario per rafforzare il centrodestra ridando slancio alla sua componente liberale, cattolica, europeista, garantista».



Sulla base di tali dichiarazioni, pertanto, così si può riassumere l'impegno programmatico del centrodestra con i cittadini: da una parte il partito di Berlusconi saldamente ancorato nel campo del popolarismo europeo - insieme ad Angela Merkel e Ursula Von Der Leyen - che supporta il Mes senza condizioni per le spese sanitarie, dall'altra Meloni e Salvini, che il Mes per la sanità non lo vogliono perché secondo loro sarebbe più opportuno far spendere più soldi all'Italia utilizzando un'emissione di BTP, e i cui alleati in Europa - sul tipo degli Eppink Jorg e dei Meuthen - si sono dannati perché il Recovery Fund non venisse approvato.

In pratica, stando ai fatti, il centrodestra è un'accozzaglia di partiti che sta insieme per vincere le elezioni - qualunque siano - nonostante i partiti che compongono l'alleanza abbiano idee completamente opposte su temi che nel prossimo futuro sono destinati a condizionare la vita di gran parte degli italiani... perché per loro l'unica cosa che conta è non governare con la sinistra.

In pratica, Meloni e Salvini vogliono imbrigliare mediaticamente gli interessi di Berlusconi, pur sapendo benissimo che, in funzione della propria convenienza, l'ex cavaliere non solo si alleerebbe con la sinistra, ma sarebbe felicissimo persino di governare con Belzebù in persona.

Quanta ipocrisia.