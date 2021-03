Quando ci siamo approcciati alla Mahindra KUV100NXT eravamo scettici e perplessi.

Può una vettura poco conosciuta imporsi in un mercato che vanta marchi di vecchia data? Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato di metterla alla prova per una settimana impegnandola in scenari molto diversi.

Ecco com'è andata a finire...