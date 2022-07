Giornata dedicata alla donazione del sangue per la cura dei pazienti Talassemici. Dedica un po' del tuo prezioso tempo al nostro grido di aiuto, con un atto volontario ed umanitario: dona un po' del tuo sangue. È il grido disperato che spesso si sente dire, e che soprattutto in Estate si fa più insistente.

A lanciare l'allarme, insieme agli operatori sanitari, sono i pazienti Talassemici che, per contrastare gli effetti della loro malattia, hanno bisogno di continue trasfusioni di sangue.

A rispondere a questa vitale richiesta di aiuto è il Consiglio Regionale della Campania che, lunedì 18 Luglio dalle ore 10 fuori la sede consiliare, presso il Centro Direzionale di Napoli, Isola F13, presieduto da Gennaro Oliviero dedicherà la giornata, coincidente con la seduta dell'assemblea legislativa Campana, alla donazione del sangue per la cura dei pazienti Talassemici.

L'iniziativa proposta dalla vice presidente del Consiglio Regionale della Campania Valeria Ciarambino é stata condivisa all'unanimità dall'ufficio di Presidenza e dalla Conferenza dei Capigruppo e, per questo, rivolta a tutti i consiglieri e dipendenti regionali che potranno donare il sangue in un camper organizzato dalla Fondazione Giambrone per la ricerca e la cura della Talassemia, che sarà parcheggiato dalle ore 10 fuori alla sede consiliare del Centro Direzionale di Napoli Isola F13.