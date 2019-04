Il Sacro Monte Calvario di Domodossola "disturbato" dallo «shake down» rally Due Laghi

Tutto è pronto in Ossola per la gara di apertura della stagione motoristica del Vco e del Novarese, il rally Due Laghi-Città di Domodossola che si correrà Domenica 14 Aprile 2019, con tre prove speciali da ripetere due volte e con ben 96 macchine alla partenza.

La manifestazione, organizzata dalla New Turbomark, segue la formula del rally day, ovvero tutto in un giorno, ma ha avuto un prologo già oggi con lo «shake down» a Calice, dalle 15 alle 18, durante il quale i tecnici hanno avuto la possibilità di mettere a punto macchine, motori, sospensioni e gomme, in vista della gara.

Peccato che l'evento di oggi, sabato 13 aprile, con tanto di approvazione prefettizia, sia stato collocato sulle strade di accesso al Sacro Monte Calvario di Domodossola, dal 2003 Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.

Il sabato il Sacro Monte di Domodossola è meta di numerosi pellegrini che raggiungono la Riserva protetta, a piedi o con mezzi privati. La manifestazione «shake down» legata al rally Due Laghi-Città di Domodossola ha arrecato un grande disturbo acustico e viabile ai pellegrini e agli abitanti della zona.

II 24 e 25 Marzo 2019 il Sacro Monte Calvario era stato scelto dal Fai come luogo delle "Giornate Fai di Primavera" per valorizzarne la bellezza.



a cura di Giuseppe Serrone - Turismo Culturale