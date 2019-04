Lo chef dei poveri 90enne Dino Impagliazzo incontra Chef Rubio

Lo 'Chef dei poveri" , il novantenne Dino Impagliazzo è stato visitato alcuni giorni fa da Chef Rubio nelle cucine dell'Associazione Romamor Onlus, dove vengono preparati pasti caldi per più di 300 poveri e senzatetto e poi consegnati a Roma, dai numerosi volontari dell'associazione, presso le stazioni Tuscolana, Ostiense e presso Piazza San Pietro in Vaticano.

Dino Impagliazzo da più di 10 anni si occupa di sfamare i poveri presso le stazioni della Capitale, grazie ad accordi con commercianti romani e supermercati, del recupero di prodotti alimentari in prossima scadenza o in eccedenza, combattendo così anche lo spreco alimentare. Nell'ottobre del 2018 il signor Impagliazzo è stato insignito in Campidoglio del prestigioso ‘Premio Internazionale Cartagine 2.0, in virtù del suo forte impegno umanitario e sociale nel corso degli anni.

L'incontro è avvenuto nell'ambito di un accordo fra la Comunità di Sant'Egidio, la catena di supermercati Todis e il noto personaggio televisivo Chef Rubio (testimonial) l'avvio dell'iniziativa ‘La Spesa per Tutti’ . Gli acquirenti della catena di supermercati potrà donare parte della propria spesa ai volontari di Sant'Egidio.